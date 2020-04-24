В Крыму медсестра попыталась сбежать из обсерватора из-за смерти сына

В Крыму медсестра попыталась сбежать из обсерватора из-за смерти сына
Медсестра попыталась сбежать из обсерватора в Крыму. Фото: unsplash.com

В Крыму одна из медсестер попыталась сбежать из обсерватора, куда её поместили из-за угрозы коронавируса. Женщина решила покинуть заточение после того, как узнала о смерти сына.

О кончине ребенка медсестра узнала по телефону. Женщина попыталась уйти, но дверь ей не открыли. Тогда она решила сбежать и разбила окно, пишет «360» со ссылкой на коллегу медсестры.

Сбежать крымчанке не удалось. С резанными ранами её увезли в травмпункт, откуда все же отпустили домой. По словам коллеги женщины, похороны сына состоялись 23 апреля. Молодой человек в прошлое воскресенье утонул в море в Балаклавском районе Севастополя.

Медсестра находилась в обсервации в пансионате «Изумруд». Он расположен недалеко от места гибели её сына.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Уфе из больницы, закрытой на карантин по коронавирусу, сбежали врачи.

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