Глава Роспотребнадзора хочет продления режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора хочет продления режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Она заявила, что страна прошла только два инкубационных периода, впереди третий.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что пока рано говорить об окончании режима самоизоляции. Всего страна должна пройти три инкубационных периода, на данный момент позади только два, так что возвращаться к обычной жизни нельзя. Попова не уточнила, как долго может продлиться режим, она лишь попросила граждан тщательно соблюдать все меры предосторожности, чтобы ситуация не ухудшалась.

Напоминаем, что по всей стране зарегистрировано более 68,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – более 600.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичей обвинили в безответственном отношении к самоизоляции. Граждане устали сидеть дома, поэтому чаще выходят на улицу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова роспотребнадзор самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Гороховой мужчина угодил под колеса легковушки
Глава Роспотребнадзора хочет продления режима самоизоляции
Стоматологи в Гатчине сшили маски для коллег
Процесс получения гражданства России упростили
Вирусолог уверен, что солнце повлияет на коронавирус
В Москве от коронавируса скончались 41 человек
Мужчину, который украл невесту в Тихвине, выдворили из России
Петербуржцы смогут ездить на дачи