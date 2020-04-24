Глава Роспотребнадзора хочет продления режима самоизоляции

Она заявила, что страна прошла только два инкубационных периода, впереди третий.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что пока рано говорить об окончании режима самоизоляции. Всего страна должна пройти три инкубационных периода, на данный момент позади только два, так что возвращаться к обычной жизни нельзя. Попова не уточнила, как долго может продлиться режим, она лишь попросила граждан тщательно соблюдать все меры предосторожности, чтобы ситуация не ухудшалась.

Напоминаем, что по всей стране зарегистрировано более 68,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – более 600.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичей обвинили в безответственном отношении к самоизоляции. Граждане устали сидеть дома, поэтому чаще выходят на улицу.