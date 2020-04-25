О прибытии из-за границы за сутки сообщили 13 петербуржцев

За последние сутки о своем приезде из-за границы сообщили 13 петербуржцев.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе Петербурга.

За это время успели обработать более 1,5 тыс. вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным коронавирусом.

По данным на 24 апреля, число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 2711 человек. С начала пандемии скончались 20 человек. При этом 411 выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.