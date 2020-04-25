Улицы Петербурга под вечер опустели

Индекс самоизоляции составляет 3,8 балла. Граждане разошлись по домам.

Об этом стало известно сегодня вечером, 25 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Карты». Петербуржцы, несмотря на субботу, соблюдают режим самоизоляции и остаются дома, правда, не все. Поэтому индекс составляет 3,8 балла – чем занимаются остальные граждане, непонятно. Несколько часов назад индекс самоизоляции был еще ниже, видимо, некоторые петербуржцы возвращались с работы.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 215 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области заболели 43 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ выступила против утверждения об иммунитете к коронавирусу. Правительства некоторых стран хотят разрешать таким гражданам свободно путешествовать и вернуться на работу. В ВОЗ уверяют, что нет доказательств того, что иммунитет действительно вырабатывается, поэтому нельзя подвергать кого-либо опасностей.