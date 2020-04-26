Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с диагнозом COVID-19

С начала апреля в Петербурге умерли четыре медсестры с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Двое умерших, женщины 30 и 55 лет, работали в госпитале для ветеранов войн. Одна женщина в возрасте 56 лет работала в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, еще одна медсестра 58 лет была сотрудником одной из городских поликлиник.

Обстоятельства заражения и основная причина смерти устанавливаются.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 923 285 человек. Скончались 203 308, при этом 837 531 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 74 588 человек, умерли 681. При этом 6 250 пациентов вылечились.

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