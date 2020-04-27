В Петербурге любителей прогулок в парке оштрафовали на тысячу рублей

Молодой человек и девушка решили прогуляться 8 апреля в Приморском парке Победы, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов, которые составили протокол об административном нарушении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, из-за ограничительных мер, принятых правительством Петербурга в связи коронавирусной инфекцией, до 30 апреля запрещается посещение парков, скверов и детских площадок.

Молодые люди факт нарушения признали, но в свое оправдание сказали, что никаких предупредительных ограничительных лент в парке не было.

По итогу, Петроградский районный суд в рамках статьи 6.3 КоАП РФ принял решение о наказании нарушителей в виде штрафа в размере 1000 рублей на каждого за невыполнения правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца оштрафовали на 3 тысячи за прогулку в сквере на Марата.