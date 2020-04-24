Петербуржца оштрафовали на 3 тысячи за прогулку в сквере на Марата

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Сергея Михалина и Сергея Фандеева. Их поймали на прогулке в сквере.

Согласно протоколу, мужчины 9 апреля в районе 17:30 находились в сквере у дома 66/22 по улице Марата. В условиях пандемии коронавируса прогулка в парке относится к нарушениям законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Михалину назначено наказание в виде предупреждения. Фандееву, который ранее уже привлекался за нарушение, предстоит выплатить штраф в 3 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину оштрафовали на 15 тыс. рублей за комментарий в соцсетях, в котором содержалась ложная информация о военных в Мурино.