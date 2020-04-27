Руководители крупнейших медцентров Петербурга стали советниками Беглова

Все советники активно вовлечены в текущую эпидемиологическую ситуацию.

Все советники активно вовлечены в текущую эпидемиологическую ситуацию.

Евгений Шляхто, Автандил Микава, Юрий Щербук и Александр Кужель назначены советниками губернатора Петербурга Александра Беглова.

Руководители крупнейших медицинских учреждений города на общественных началах согласились сотрудничать с главой города, передает в понедельник, 27 апреля, администрация Северной столицы. Так, Евгений Шляхто является главой НИИ имени Алмазова, а также межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.

Автандил Микава руководит детской больницей №2 святой Марии Магдалины. Юрий Щербак является деканом факультета стоматологии и медтехнологий СПбГУ, а также заведует кафедрой нейрохирургии и неврологии на медицинском факультете. Александр Кужель возглавляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что советником губернатора Петербурга по вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии стал академик РАН Эдуард Айламазян.