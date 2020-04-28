В Кировском районе нашли три немецких боеприпаса

В Кировском районе нашли три немецких боеприпаса
Боеприпасы. Фото: pixabay

Их увезли на специализированный полигон для дальнейшей ликвидации.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщила пресс-служба ЗВО. В понедельник на территории Кировского района нашли сразу три немецких боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Спецслужбы вызвали петербуржцы, проживающие в городе Отрадное и СНТ «Грибное». На место прибыли инженеры-саперы, которые обнаружили артиллерийских снаряд, мину и гранату. Один из них лежал прямо у железнодорожных путей.

Все находки уже вывезли на полигон, их ждет ликвидации. К счастью, никто не успел пострадать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рецидивист хранил боеприпасы в заброшенном здании в Петергофе. Суд установил, что обвиняемый похитил вещи на 7 тысяч рублей из припаркованного на Эрлеровском бульваре авто. Он же до июня прошлого года прятал боеприпасы к автомату Калашникова в разрушенном здании на улице Озерковой.

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