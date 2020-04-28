Поликлиника в Московском районе станет стационаром для больных COVID-19

В Петербурге поликлинику №42, расположенную на улице Ленсовета, собираются переоборудовать под стационар, куда будут принимать больных с новым коронавирусом.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на администрацию Московского района, городская больница №20 является одним из медучреждений, которые решили задействовать в лечении зараженных коронавирусом пациентов.

По этой причине поликлиническое отделение больницы №42 в Московском районе города в скором времени перепрофилируют под стационар для больных с подтвержденным диагнозом. Планируется, что в больнице разместят до 259 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названо число случаев заражения коронавирусом в Мариинской больнице. Там болеют 17 медицинских работников, а не 50, как писали некоторые издания. Некоторые из них лечатся в больнице, другие направлены домой.