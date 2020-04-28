Путин продлил майские праздники в связи с пандемией

Путин продлил майские праздники в связи с пандемией
Президент России Владимир Путин. Скриншот.

Президент понимает, что лучше россиянам несколько дней отсидеться дома, а не ходить на работу.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в ходе своего обращения к народу на Первом канале. Он заявил, что впереди россиян ждут длинные майские праздники, которые продлят по всей стране в связи с распространением коронавируса. Таким образом, граждане будут отдыхать с 1 мая по 11 мая включительно, без перерыва на три дня. Путин подчеркнул, что важно соблюдать все меры предосторожности, поэтому лучше продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 93,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Президент убежден, что пик еще только впереди и нельзя расслабляться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что День работника медпомощи хотят установить в России.

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