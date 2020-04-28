В Минздраве назвали самый главный симптом коронавируса

В Минздраве назвали самый главный симптом коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Бить тревогу нужно при появлении одышки.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем рассказал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что нужно прислушиваться к организму и ко всем его сигналам. Первичными признаками коронавируса не являются кашель и высокая температура. Главный симптом инфекции – это одышка. Если человек чувствует, что ему не хватает воздуха, то нужно обратиться к врачу и сдать анализы на выявлении коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 93,5 тысяч случаев заражения, более 860 человек умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса. Отмечается, что прежде чем приступить к медикаментозному лечению, врач должен получить разрешение у больного, так как эффективность лекарств не доказана.

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В Минздраве назвали самый главный симптом коронавируса