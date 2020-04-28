В метро Петербурга объяснили, как продлить льготные проездные

К льготным категориям относятся обладатели наград «Ветеран боевых действий», «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», но не достигли пенсионного возраста. Фото: Baltphoto

К льготным категориям относятся обладатели наград «Ветеран боевых действий», «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», но не достигли пенсионного возраста. Фото: Baltphoto

Для жителей Северной столицы, имеющих льготные проездные, которые в рамках ограничительных мер перестали действовать, разработали систему продления безденежных билетов.

Аналогичные меры приняты по отношению к горожанам, принимающим непосредственное участие в предотвращении распространения коронавирусной инфекции на территории Петербурга. В СПб ГУП «Петербургский метрополитен» объяснили, как активировать продление проездных.

Для этого достаточно перед поездкой просканировать карточку в проверяющем устройстве или автомате для продажи и пополнения проездных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, метрополитен Петербурга не будет работать по ночам во время длительных майских праздников. Ограничения приняты в целях обеспечении безопасности пассажиров.