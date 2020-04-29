Больше 164 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России провели более 3,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

За последние сутки тесты сдали 164,4 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 29 апреля.

Под медицинским наблюдением в России находится 199 тыс. 834 человека. По данным на 28 апреля, коронавирус подтвержден у 93 тыс. 558 человек. Скончались 867 зараженных, выздоровели 8 тыс. 456 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Число зараженных в мире превышает 3 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.