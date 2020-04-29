В Ленобласти зафиксировано 53 новых случая коронавируса

Обновленную информацию опубликовал Роспотребнадзор по Ленинградской области.

Таким образом, по состоянию на 29 апреля, в 47 регионе, за все время эпидемии официально зарегистрировано 834 случая коронавирусной инфекции. Смогли побороть болезнь и выздороветь 115 граждан.

Также, статистика дополнилась и печальными цифрами. Умерших от болезни стало трое. Подробной информации об этом пока нет. Точно известно лишь об одном случае: от COVID-19 погибла медсестра Гатчинской больницы.

В Петербурге за последние сутки прибавилось 290 заболевших. Теперь их количество составляет 3726 человек. Стоит отметить и положительный факт — за сутки смогли выздороветь 164 пациентов. Всего поправилось 708 человек. Смертей зафиксировано 29.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зафиксировано 5,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.