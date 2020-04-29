Исследователи Петербурга рассказали о правильном освещении домашнего офиса на самоизоляции

Свет от экранов и смартфонов - мощный визуальный раздражитель, поэтому лучше не пользоваться ими перед отходом ко сну. Фото: pixabay.com

Свет от экранов и смартфонов - мощный визуальный раздражитель, поэтому лучше не пользоваться ими перед отходом ко сну. Фото: pixabay.com

Специалисты ИТМО дали рекомендации по правильному освещению рабочего и учебного пространства в период самоизоляции.

В первую очередь, рабочее место должно располагаться как можно ближе к окну. Чтобы не вредить глазам, лучше пользоваться нейтральным или холодным белым освещением, а не теплым, желтым светом. Естественного освещения в таком случае может быть недостаточно, поэтому стоит использовать дополнительные источники света: настольную лампу.

Для отдыха лучше эксперты советуют, наоборот, использовать уютный желтоватый свет, лучше, если он будет приглушенным. Кроме того, перед отходом ко сну лучше отказаться от использования гаджетов и занавесить окна плотными шторами. Это необходимо для сохранения здорового режима, чтобы организм воспринимал темноту как сигнал: «пора засыпать».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программист из ИТМО разработал «безопасные» маршруты для прогулок по Петербургу. Навигатор планирует путь с учетом обхода запрещенных территорий: парков, скверов и садов.