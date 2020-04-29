Бизнесмен Малофеев заболел коронавирусом

Он заявил, что чувствует себя не так уже плохо. У него долгое время не было типичных симптомов.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщил предприниматель Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград». Он признался, что сдал тест на коронавирус и получил положительные результаты. Бизнесмен заявил, что заболел примерно неделю назад. Все это время он не понимал, что заразился, потому что не было характерных симптомов – температура у него не повышалась. Несмотря на это, Малофеев заказал тест. Предприниматель добавил, что чувствует себя нормально для пациента с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы «заминировали» «Газпром Арену» и напомнили Малофееву о биткоинах.