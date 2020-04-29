Россияне с двойным гражданством смогут покинуть страну

Россияне с двойным гражданством смогут покинуть страну
Россиянам разрешат покинуть страну. Фото: pixabay.com

Выехать можно будет только один раз, пока ситуация не улучшится.

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем сообщается на сайте правительства России. Теперь россияне, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут уехать из страны, несмотря на распространение коронавируса. Сейчас самолеты не летают за границу, но есть и исключения в виде вывозных, грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов и тех, которые осуществляются по решению правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение, согласно которому иностранцы не смогут попасть на территорию России до окончания пандемии. Сейчас по всему миру болеют около трех миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посольство Италии надеется на скорейшее открытие границ. В стране отмечают, что ждут возобновления поездок туристов уже в 2020 году.

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