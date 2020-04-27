Посольство Италии надеется на скорейшее открытие границ

В Италии надеются на то, что россияне приедут в страну уже в этом году. Фото: pixabay

В Италии надеются на то, что россияне приедут в страну уже в этом году. Фото: pixabay

В стране отмечают, что ждут возобновления поездок туристов уже в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщила итальянская дипмиссия в Москве. Там отметили, что есть надежда на скорейшее открытие границ. В Италии были бы рады туристам — особенно из России, заверили в посольстве. При этом представители страны понимают, что пока сложно говорить наверняка. Власти в первую очередь думают о развитии внутреннего туризма.

Напоминаем, что министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини, комментируя пандемию коронавируса и ее влияние на путешествия, заявил, что вряд ли поездки в Италию можно будет возобновить в текущем году. При этом власти рассчитывают уже в мае открыть музеи и достопримечательности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Италии с 4 мая намерены смягчить карантин. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет разрешено передвижения по регионам с целью посещения близких, ведь многие семьи оказались разделены.