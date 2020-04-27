В Италии с 4 мая намерены смягчить карантин

С 4 мая в Италии планируют перейти к так называемой второй фазе борьбы с коронавирусом, в рамках которой в стране снимут часть ограничений.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет разрешено передвижения по регионам с целью посещения близких, ведь многие семьи оказались разделены, сообщает РИА «Новости».

Он призвал быть максимально осторожными даже при общении с родственниками, так как эпидемия снова может пойти в рост. Конте попросил соблюдать дистанцию.

Частные и публичные вечеринки останутся пока под запретом. Возобновят работу самые важные отрасли. После разрешения местных властей откроются парки и городские сады.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановили работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 994 734 человека. Скончались 206 990, при этом 878 816 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим.