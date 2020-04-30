Иркутских чиновников обвиняют в поджоге леса

Прокуратура проверяет информацию, опубликованную в СМИ.

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем сообщили в прокуратуре Иркутской области. В сети появились данные о том, что лес могли поджечь сотрудники администрации Усть-Кутского района. Очевидцы уверяли, что одного из чиновников видели рядом с местом пожара и он мог быть причастен к пожару. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на информацию и выехали на место происшествия. Сейчас они выясняют все обстоятельства инцидента, пока что не удалось выяснить, кто виноват в лесных пожарах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сибири вновь увеличилась площадь лесных пожаров. За один день, 24 августа, площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7,7 тысяч гектаров. Днем ранее сообщалось, что на территории России зафиксированы 122 лесных пожара, площадь которых составляет более 42 тысяч гектаров.