В Сибири вновь увеличилась площадь лесных пожаров

За один день, 24 августа, площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7,7 тысяч гектаров. Днем ранее сообщалось, что на территории России зафиксированы 122 лесных пожара, площадь которых составляет более 42 тысяч гектаров.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в ночь на 25 августа на территории России зафиксировано 109 лесных пожаров, которые активно тушат, их площадь составляет более 50 тысяч гектаров.

За сутки было ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 гектаров. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае — 84 пожара на площади 22,1 тысячи гектаров. Также на Чукотке проводилась ликвидация трех пожаров на площади 13,2 тысячи гектаров.

Режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Greenpeace считают, что пик лесных пожаров в Сибири пройден.