В Greenpeace считают, что пик лесных пожаров в Сибири пройден

Площадь распространения огня будет сокращаться.

Об этом стало известно 12 августа. Обо всем сообщил глава лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. Дело в том, что сейчас в Иркутской области и Красноярском крае идут дожди, которые сдерживают распространение огня по лесу. Уже в ближайшее время люди почувствуют, что осадки сыграют роль в борьбе с пожарами.

При этом эксперт отметил, что не стоит думать, что пожары будут потушены моментально – скорее, это даст временную передышку, после которой неизвестно, чего ожидать. Пока в Сибири идут дожди, спасателям будет проще тушить очаги возгорания, к которым раньше было невозможно подобраться.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученый рассказал, кому выгодны лесные пожары в Сибири. Дело в том, что жуки-златки и короеды, чувствуя дым, слетаются к месту пожара. Там на тлеющих бревнах они спариваются и откладывают личинки – они лучше всего развиваются именно в обугленной древесине.