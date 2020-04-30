Коронавирус может оставаться в легких даже после выздоровления

Даже после прохождения лечения и полнейшего выздоровления, пациент может сохранять в себе вирус. При этом, обычное тестирование выявить этого не сможет.

Исследование провели китайские ученые. Его результаты опубликовала сегодня, 30 апреля, газета South China Morning Post.

За основу была взята история болезни 78-летний пациентки, заразившейся COVID-19. Она проходила лечение, которое дало положительные плоды. Позднее, три теста подряд оказались отрицательными, а на КТ легких были отмечена позитивная динамика в выздоровлении. К несчастью, пациента внезапно скончалась от сердечного приступа.

Проведенное вскрытие позволило установить, что вирус из организма полностью не исчез. Медики нашли его в тканях легких. В других органах следов COVID-19 обнаружено не было. Отмечается и то, что симптомы инфицирования при этом не наблюдалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали, стоит ли лечиться от коронавируса, если нет симптомов.