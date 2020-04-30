Коронавирус может оставаться в легких и убивать выздоровевших пациентов

Частицы SARS-CoV-2 могут оставаться в легких пациентов, которые заболели коронавирусом, а после выписались из больницы после выздоровления. Китайские ученые сообщают, что остатки вируса невозможно выявить стандартным тестом.

Как сообщает The South China Morning Post, ссылаясь на статью в научном журнале Cell Research, ученые провели работу, которая впервые показала, что коронавирус может оставаться в легких переболевшего пациента, у которого три теста показали отрицательный результат.

Китайские специалисты обследовали 78-летнюю пациентку, которая вылечилась от коронавируса, и сдала три теста подряд, которые дали отрицательные результаты. Состояние женщины значительно улучшилось, однако спустя некоторое время она скончалась от сердечного приступа.

Вскрытие пациентки показало, что в ее легких были частицы SARS-CoV-2, которые не показывали симптомов. При этом в остальных органах следов вируса не было.

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