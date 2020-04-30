Какие ошибки допускают люди при борьбе с коронавирусом

Какие ошибки допускают люди при борьбе с коронавирусом
Не стоит пренебрегать мерами безопасности. Фото: unsplash.com

Американские ученые рассказали об ошибках в поведении людей, которые мешают бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает EurekAlert, специалисты считают, что многие слишком сильно сосредоточились на проблеме пандемии и стали пренебрегать собственным здоровьем, забывая про правильный режим сна, физические нагрузки и социализацию.

Между тем режим самоизоляции может повлиять на хронические психические заболевания. Поэтому специалисты рекомендуют серьезней отнестись к поддержанию комфортной обстановки в доме и уделять внимание возникающей тревожности.

При этом не стоит поддаваться панике, здраво оценивая новости о числе зараженных, а также не забывать про меры безопасности.

Кроме того, люди порой забывают, что в текущей ситуации не стоит касаться собеседников, здороваться за руки, обниматься и целоваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ученый рассказал, как сохранить хорошее настроение во время самоизоляции.

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