Всех контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус и изолируют

Всех, контактировавших с зараженным коронавирусом премьер-министром России Михаилом Мишустиным изолируют. Об этом заявил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Он также отметил, что те, кто лично контактировали с председателем проведут тестирование на коронавирус, сообщает РИА «Новости».

По словам Белякова, очное общение с Мишустиным было максимально ограничено еще несколько недель назад, а все встречи и совещания проходили в режиме онлайн.

Напомним, премьер -министр России Михаил Мишустин рассказал о своем заболевании президенту Владимиру Путину во время видеоконференции. Премьер заявил, что он самоизолируется для избежания распространения коронавируса. Правительство продолжит свою работу, а Мишустин будет оставаться на связи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.