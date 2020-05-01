В Германии число зараженных коронавирусом превысило 160 тысяч человек

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 160 тысяч человек
Флаг Германии.Фото: Pixabay

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 160 тысяч, умерли почти 6,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.

За прошедшие сутки в ФРГ зафиксировано 193 летальных случая. Общее число смертельных случаев достигло 6481. Число заболевших коронавирусом достигло 160 758 человек , за сутки выявлено 1639 случаев заражения. При этом 126,9 тысячи человек выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 318 442 человека. Скончались 234 250, при этом 1 045 026 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Германия заражение коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Украине за сутки зафиксировали 455 новых случаев заражения коронавирусом
В администрации Ленобласти собрали более 1,1 млн рублей для медиков
Алсу и Винокур поздравили Надежду Бабкину с выздоровлением
Подросток отравился препаратами в квартире на Авиаконструкторов
В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу
Петербуржца избили и пырнули ножом на проспекте Науки
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 160 тысяч человек
Петербуржец попался полиции со 100 гр кокаина на Таврической