В Московской области ввели масочный режим

Теперь местные жители обязаны носить средства защиты в общественных местах.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщается на сайте правительства Подмосковья. В опубликованном документе сказано, что все жители Московской области должны носить средства защиты в общественных местах, так как это позволит предотвратить распространение коронавируса. Постановление уже подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что маски обязательны для посещения магазинов, аптек, общественного транспорта, такси, на предприятиях и медорганизациях.

Правительство отмечает, что вопрос с доступностью масок решается. Некоторые категории граждан обеспечат бесплатными средствами защиты, а ФАС обещает контролировать цены.

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