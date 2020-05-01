Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Она отметила, что все зависит от того, насколько тщательно будет соблюдаться режим самоизоляции.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1». Она заявила, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен, если граждане будут часто выходить из дома и увеличится количество зараженных. Поэтому лучше отказаться от массовых выездов на природу и домашние вечеринки большой компанией, чтобы в скором времени можно было вернуться к обычной жизни.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин продлил майские выходные до 12 мая, чтобы россияне имели возможность оставаться дома как можно дольше. Ожидается, что после праздников режим ослабят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московской области ввели масочный режим. Правительство отмечает, что вопрос с доступностью масок решается. Некоторые категории граждан обеспечат бесплатными средствами защиты, а ФАС обещает контролировать цены.