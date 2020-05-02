Стритрейсеры устроили вечеринку с кальянами у «Газпром арены» в разгар пандемии

Стритрейсеры устроили вечеринку с кальянами у &#171;Газпром арены&#187; в разгар пандемии
Дрифтеры собрались у "Газпром арены". Фото: instagram.com/juliya_mischik87

В ночь на 2 мая толпа автолюбителей в Петербурге нарушила режим самоизоляции. Местные стритрейсеры устроили вечеринку у «Газпром арены» с кальянами, «веселыми» шариками и дрифтом. По словам очевидцев, столько автолюбителей в одном месте не собирались давно.

Дрифтеры показывали трюки, танцевали под громкую музыку и тесно общались друг с другом, забыв о социальной дистанции. По предварительным данным, в сходке участвовали члены сообщества «sibur arena».

«На самом деле вчера было очень-очень классно. Я столько много автолюбителей не видела никогда, все хорошо проводили время и просто отдыхали, было круто», — написала одна из участниц чата «sibur arena» в мессенджере.

Точное количество участников дрифт-вечиринки неизвестно. По разным оценкам у «Газпром арены» собрались от нескольких десятков до пары сотен человек.

скриншот: instagram.com/white_cat232
скриншот: instagram.com/yanayana96_20

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничительные меры в Петербурге в связи с пандемией коронавируса продлены до 12 мая.

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