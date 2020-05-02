В Москве могут ужестоичить выдачу спецпропусков

Власти Москвы могут ужесточить выдачу цифровых пропусков, если увидят угрозу для здоровья горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».

Собянин не исключает, что в Москве могут сократить объем выдачи цифровых пропусков. Контроль за поездками и выдачей спецпропусков также могут ужесточить. Такие меры будут приняты, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.

«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — сказал Собянин.

В Москве действует режим самоизоляции. Проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска. Без него жители столицы могут только ходить пешком в магазин или аптеку, выгуливать собаку и выносить мусор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус, по данным Минздрава РФ, продолжает активно распространяться на территории России. За последние сутки в стране зарегистрировали 9 тыс. 623 случая заражения, что вновь стало рекордным с начала пандемии.