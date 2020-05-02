В Москве могут ужестоичить выдачу спецпропусков

В Москве могут ужестоичить выдачу спецпропусков
Сергей Собянин допустил введение ограничений на выдачу спецпропусков в Москве. Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Власти Москвы могут ужесточить выдачу цифровых пропусков, если увидят угрозу для здоровья горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».

Собянин не исключает, что в Москве могут сократить объем выдачи цифровых пропусков. Контроль за поездками и выдачей спецпропусков также могут ужесточить. Такие меры будут приняты, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.

«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — сказал Собянин.

В Москве действует режим самоизоляции. Проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска. Без него жители столицы могут только ходить пешком в магазин или аптеку, выгуливать собаку и выносить мусор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус, по данным Минздрава РФ, продолжает активно распространяться на территории России. За последние сутки в стране зарегистрировали 9 тыс. 623 случая заражения, что вновь стало рекордным с начала пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус москва сергей собянин спецпропуска цифровые пропуска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона освободили от комиссии
Россиянам посоветовали не ждать отпуска за границей в 2020 году
Врач назвал основной симптом коронавируса
Попова: коронавируса в России до марта не было
В Москве могут ужестоичить выдачу спецпропусков
Найден новый возможный способ передачи коронавируса
Больницы Петербурга ищут врачей для борьбы с коронавирусом
В Пушкине установят мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии