Россиянам посоветовали не ждать отпуска за границей в 2020 году

Россиянам рекомендуют не покупать авиабилеты и не бронировать гостиницы за рубежом. Риск того, что воспользоваться ими из-за коронавируса не удастся, велик. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Коронавирус вероятно не позволит европейским странам и другим государствам открыть границы для иностранных туристов в 2020 году, уверен Рязанский.

«Поэтому сейчас не стоит увлекаться выгодными предложениями, в том числе, турфирм, даже если они обещают большую скидку», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор советует при планировании отпуска на следующей год регулярно мониторить информацию о ситуации с коронавирусом. Не исключено, что после открытия границ зарубежные отели будут предлагать выгодные тарифы.