Переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона освободили от комиссии

Переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона освободили от комиссии
Банки отменяют комиссию на переводы до 100 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские банки теперь осуществляют переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей без комиссии. Мера принята в связи с пандемией коронавируса, сообщает Банк России.

Переводы до 100 тыс. в системе быстрых платежей стали бесплатными с мая 2020 года. Изменения внесены для того, чтобы россияне могли беспрепятственно осуществлять переводы в режиме онлайн. В том числе, покупать продовольственные товары и лекарства, пишет «РИА Новости».

Переводы на сумму более 100 тыс. рублей будут облагаться комиссией не превышающей 0,5%.

В России зарегистрировано 124 тыс. 54 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили у 9 тыс. 623 человек. С начала пандемии в стране скончались 1 тыс. 222 зараженных. Выздоровели более 15 тыс. пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки Петербурга одобрили первые зарплатные кредиты под 0%.

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