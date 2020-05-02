Переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона освободили от комиссии

Российские банки теперь осуществляют переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей без комиссии. Мера принята в связи с пандемией коронавируса, сообщает Банк России.

Переводы до 100 тыс. в системе быстрых платежей стали бесплатными с мая 2020 года. Изменения внесены для того, чтобы россияне могли беспрепятственно осуществлять переводы в режиме онлайн. В том числе, покупать продовольственные товары и лекарства, пишет «РИА Новости».

Переводы на сумму более 100 тыс. рублей будут облагаться комиссией не превышающей 0,5%.

В России зарегистрировано 124 тыс. 54 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили у 9 тыс. 623 человек. С начала пандемии в стране скончались 1 тыс. 222 зараженных. Выздоровели более 15 тыс. пациентов.