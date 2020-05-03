В Индии за сутки зафиксировано более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

В Индии за прошедшие сутки выявлено 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране составляет 39 980, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Лечение проходят 28 046 человек. При этом выздоровели 10 632 человека (+682 за сутки), погибли 1 301 (+83).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

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