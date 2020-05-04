Глава Роспотребнадзора рассказала, при каких условиях возможно снятие ограничений 12 мая

Глава Роспотребнадзора рассказала, при каких условиях возможно снятие ограничений 12 мая
Попова отметила, что в случае многочисленных нарушений на майских праздниках, меры могут не ослабить, но ужесточить. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, при каких условиях возможно ослабление ограничительных мер после майских праздников.

Определяющим фактором, как и другие эксперты, Попова назвала соблюдение россиянами режима самоизоляции. Это единственный действенный способ уберечься от заражения и снизить рост заболеваемости. Об этом глава ведомства рассказала в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 3 мая.

В любом случае, ограничения будут сняты, только если позволит эпидемиологическая ситуация. Попова подчеркнула, что сегодня «это только надежда». Отметим, за сутки на территории России зафиксировано 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких обстоятельствах у пациента может выработаться стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции.

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