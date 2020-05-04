В России названы основные пути распространения коронавируса

В Минздраве заявили, что путешественники практически не завозят в Россию коронавирус из-за рубежа — он распространяется внутри страны.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал «Российской газете», что чаще всего заражение коронавирусной инфекцией происходит при тесных контактах внутри семьи, в больницах или в местах большого скопления людей. По его словам, в последнее время увеличилось число распространения вируса в медучреждениях и организованных коллективов.

Среди коллективов, где можно легко заразиться коронавирусом, эксперт назвал воинские части, образовательные и медицинские учреждения, дома для престарелых, диспансеры, учреждения ФСИН и другие.

Брико также добавил, что Россия вовремя успела принять первые карантинные меры, поэтому удалось избежать завоза вируса из Китая. Больше всего зараженных прибывали из Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки снова выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.