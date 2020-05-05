Эксперты перечислили самые востребованные профессии после пандемии коронавируса

Эксперты перечислили самые востребованные профессии после пандемии коронавируса
После пандемии ожидается массовый переход на онлайн-платформы. Фото: pixabay

В Институте прогрессивного образования составили список специальностей, которые будут востребованы на рынке труда после окончания пандемии нового типа коронавируса в мире.

Как сообщает RT, по мнению специалистов, после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией вырастет спрос на антикризисных консультантов, которые смогут помочь предприятиям восстановиться после карантина. Также будут актуальны консультанты по личным финансам.

Кроме того, эксперты считают, что востребованы будут специалисты в сфере SMM, IT и контент менеджеры из-за массового перехода на онлайн-платформы.

Много работы будет и у дизайнеров интерьеров, сборщиков мебели и сантехников, которые помогут клиентам организовать комфортный домашний офис.

Также в перечень востребованных профессий попали сотрудники колл-центров, работники интернет-магазинов, курьеры, водители, сиделки, соцработники и онлайн-врачи общей практики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что находящиеся на самоизоляции граждане смогут освоить новые профессии.

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