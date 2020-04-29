Находящиеся на самоизоляции граждане смогут освоить новые профессии

Получить новые знания безработные петербуржцы смогут с помощью Центра занятости.

До конца текущей недели граждане смогут записаться на различные курсы по получению дополнительного образования. Такой возможностью смогут воспользоваться жители города на Неве потерявшие работу, мамы маленьких детей, посещающих детские сады, мамы в декрете и петербуржцы старше 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Известно и количество людей, которые успешно осваивают новую для себя программу. Уже приступили к занятиям 187 человек старше 50 лет. Обучение происходит в удаленном формате с помощью компьютеров или других средств связи. Программы разнообразны. Например, можно освоить основы документооборота и управления проектами, а также многое другое.

Помимо этого, в Центре можно изучать английский язык и учиться на компьютерных курсах. Обучаю также и работе в программе 1С.

На данный момент, в Службе занятости открыто более 30 тысяч вакансий. Из них 10% приходится на профессию врача. Помимо этого, в городе нужны инженеры, швеи, работники полиции, программисты, повара и водители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты предсказали России рост числа безработных.