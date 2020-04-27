Эксперты предсказали России рост числа безработных

Эксперты предсказали России рост числа безработных
Число зарегистрированных безработных может вырасти почти в шесть раз. Фото: Pixabay

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ прогнозируют рост уровня безработицы в России.

По их словам, число зарегистрированных безработных может вырасти почти в шесть раз до 5,3 млн граждан, сообщают «Известия».

Согласно исследованию ВШЭ, уровень безработицы вырастет из-за увеличения размера пособия, упрощения системы постановки на учет, а также вынужденного экономического простоя.

Между тем, в Минтруде отметили, что выплаты рассчитаны на пессимистичный сценарий, который пока не имеет оснований.

Напомним, президент России в своем обращении в связи с ситуацией с коронавирусом объявил о продлении «выходной недели» до 30 апреля с сохранением зарплат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург и Москва имеют самые низкие показатели безработицы в стране, сообщили эксперты РИА Рейтинг, опираясь на данные Росстата 18 марта. В двух столицах уровень безработицы составляет 1,4% и 1,2% соответственно. Выше всего эти показатели на Кавказе: например, в Ингушетии из тех, кто может, не работает каждый четвертый (26,3%).

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