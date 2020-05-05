В 2020 году девятиклассники могут остаться без сдачи ОГЭ

На сегодняшний день принято решение, что девятиклассники будут сдавать лишь два обязательных предмета в рамках ОГЭ: русский язык и математику, причем в своих школах. Однако все еще может измениться.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что власти рассматривают предложение об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) и аттестации девятиклассников исключительно на основе школьных оценок. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Школьникам, которые сдают ЕГЭ, так радоваться не придётся: пока вопрос об отмене экзаменов не обсуждается, в этом случае лишь перенесли начало, на 8 июня. Однако окончательное решение будет принято после 12 мая, по итогам длинных выходных и сложившейся эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подготовка к главным школьным экзаменам в Петербурге ведется дистанционно.