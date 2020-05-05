Подсветка преобразила городские ворота Петербурга на площади Победы

Работы по улучшению освещения на площади были выполнены при сотрудничестве с Ассоциацией "Невский свет" и благодаря финансовой помощи компании "Газпром". Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Работы по улучшению освещения на площади были выполнены при сотрудничестве с Ассоциацией "Невский свет" и благодаря финансовой помощи компании "Газпром". Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Накануне празднования 9 мая — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — СПб ГБУ «Ленсвет» полностью обновило подсветку главных ворот Петербурга на площади Победы.

Теперь по периметру площади устаревшие ламповые светильники заменены на светодиодные, лучше освещающие проезжую часть. На сегодняшний день это самые мощение светодиодные фонари в городе, при этом внешний облик светильников сохранили от предыдущих.

Кроме того, на опоры украшены дополнительным декоративным освещением, создающим эффект триколора. Обновили и подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда. Освещение для него изготовили под заказ. При этом они держатся на постаментах под собственной тяжестью, что позволило сохранить нетронутыми гранитные плиты монумента. Новое освещение также стало более экономичным.