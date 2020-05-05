Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Политики обсудили ситуацию с распространением коронавирусам и празднование Дня Победы.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили взаимоотношения между странами и сотрудничество. Также была затронута тема празднования Дня Победы – к слову, Александр Лукашенко ранее уже говорил, что парад в Беларуси не собираются, так как это важный праздник, которого ждут многие граждане. Помимо прочего Лукашенко и Путин обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Пока что никаких подробностей их общения не разглашается.

Напоминаем, что в России массовые мероприятия в честь Дня Победы отменили, но некоторые элементы шоу все-таки состоятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин 6 мая проведет совещание по поэтапному отказу от ограничений. Как сообщили РИА Новости, глава государства также заслушает от участников совещания рекомендации по выходу после майских праздников из режима ограничений.