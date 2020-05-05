В Ленобласти вводят масочный режим

В Ленобласти вводят масочный режим
Маски сейчас являются дефицитным и дорогим товаром. Фото: unsplash.com

Речь идет о районах, где самая неблагоприятная ситуация с заболеваемостью.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что в семи районах региона будет действовать масочный режим. Без защитного средства в общественное место нельзя будет выйти в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах. Там самая неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Документ пока что не подписан главой области.

Жители остальных районах могут рассчитывать на смягчение ограничительных после 12 мая. До тех пор всех просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС нашла компанию, которая завышала цены на маски на 967%. Бизнесмен закупил средства защиты за 7,26 рубля за штуку, но продавал намного дороже.

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