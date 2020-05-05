В Москве за сутки от коронавируса скончались 50 человек

У большинства пациентов были сопутствующие заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. От инфекции в столице скончались еще 50 человек. У них стоял диагноз «пневмония», а тесты на коронавирус были положительными. Многие из тех, кто умер, страдали хроническими заболеваниями – онкология, ожирение, астма.

Напоминаем, что в Москве зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 866 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьер-министра.