Названы новые штрафы для автовладельцев

Названы новые штрафы для автовладельцев
Автомобилисты начнут получать новые штрафы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Теперь граждан будут серьезней наказывать за причинение ущерба городской инфраструктуре и опасную езду.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает «Прайм». Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие появились новые штрафы для водителей. Так, за ущерб городской инфраструктуре можно заплатить пять тысяч рублей штрафа, юридические заплатят 35 тысяч. Тут речь в том числе о разбрасывании мусора и разбрасывании автохлама. Отвечать придется и тем, кто любит опасное вождение – вот только специалист сам не понимает, каковы критерии. Известно только, что наказывать за нарушение будут рублем – пять тысяч рублей.

Напоминаем, что россиян просят оставаться дома во время майских праздников, полицейские обещали строго следить за соблюдением режима самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новосибирске полицейскую уволили за планы по штрафам за нарушение карантина. Голосовое сообщение с ее приказом было опубликовано в WhatsApp. Она говорила, что в день нужно составлять как минимум восемь, а то и десять протоколов.

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Названы новые штрафы для автовладельцев
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