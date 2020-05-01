В Новосибирске полицейскую уволили за планы по штрафам за нарушение карантина

Она требовала от подчиненных выписывать как можно больше протоколов.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на региональную ГУ МВД. В Новосибирске уволили полицейскую, которая требовала от подчиненных выполнять план по штрафам за нарушение режима самоизоляции.

Напоминаем, что голосовое сообщение с ее приказом было опубликовано в WhatsApp. Она говорила, что в день нужно составлять как минимум восемь, а то и десять протоколов. При этом женщина подчеркивала, что неважно, кого штрафовать – хоть стариков, хоть мамочек с колясками. Полицейская также угрожала, что в случае, если штрафов будет выписано мало, всем продлят рабочий день.

К слову, наказать за такое поведение решили не только полицейскую, но и ее руководителя. Каким образом – пока не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать.