В Мурино в канаве с водой обнаружили труп

Во Всеволожском районе Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти мужчины. Тело его обнаружили в заполненной водой канаве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп был замечен на Воронцовском бульваре в городе Мурино. Погибший лежал в воде лицом вниз. Одет он был в синие джинсы с коричневым ремнем, цветную футболку и вязаный темный свитер.

Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. Тело направлено в морг для выяснения причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 4 мая на жителя Мурино напал мужчина с ножом. Злоумышленник набросился на него в парадной одного из домов по улице Шувалова. После чего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний кладовщик.