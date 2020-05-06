В садоводстве «Северной Самаркой» найден труп с огнестрельным ранением

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен труп петербуржца с огнестрельным ранением.
Во вторник, пятого мая, в 13:17 в отдел полиции поступило сообщение о выстрелах в массиве «Северная Самарка», в садоводстве «Красный Октябрь».
Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия прибыли стражи порядка. На одном из участков садоводства при входе в баню они обнаружили труп 45-летнего мужчины, проживающего в Петербурге. Рядом с телом найден обрез винтовки Мосина.
Также на участке находилась 73-летняя мать погибшего. Из-за своего состояния здоровья она не смогла ничего рассказать полиции.
Тело погибшего направлено в морг.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении трупа в Мурино. Тело находилось в канаве с водой. В настоящее время уставливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.