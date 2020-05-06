Бюджетные модели Chevrolet появится в России летом

Бюджетные модели Chevrolet, которые должны были появиться на отечественном рынке, попадут в продажу только летом.

Машины Chevrolet на базе перелицованных Ravon собирает компания UzAuto Motors, базирующаяся в Узбекистане. У организации возникли сложности с таможней и проблемы с автодилерами, что и стало причиной отложенного начала продаж недорогих авто, передает «Газета.ru».

Компании, как и желающим приобрести машины покупателям, придется ждать окончания ограничительных мер и открытия границ. После возвращения к обычной жизни автомобили придется вновь пропустить через таможенную проверку, и, если сотрудничество с дилерами восстановится, то бюджетные Chevrolet попадут в салоны.